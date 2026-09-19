Сидни Кросби оценил успешный сезон Евгения Малкина в "Питтсбурге"

Сидни Кросби похвалил Евгения Малкина за его выдающийся сезон в составе «Питтсбург Пингвинз». Оба игрока длительное время выступают вместе, а Малкин, с контрактом на $5,5 млн, защищает цвета клуба с 2006 года и трижды завоевывал Кубок Стэнли.
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