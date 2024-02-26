Схема работает. За каждый русский корабль в Чёрном море, хуситы забирают два британских в Красном

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Автор канала "Объясняю на пальцах" затронул тему интервью Василия Алексеевича Небензи с британским журналистом, который издевательски прокомментировал ситуацию в Чёрном море: "Больше меня поразил другой отрывок интервью.