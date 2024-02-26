Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Значит свистопляска будет еще долго продолжаться.Прогноз на март, ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Кому-то кормушка, кому-то ловушка...Образ российской ...
  • АндрейБорков
    Не знаю как там мигранты к полиции относятся, но видимо они с ней ладят и дружат на взаимовыгодной основе - Джамшуты ...Образ российской ...

Схема работает. За каждый русский корабль в Чёрном море, хуситы забирают два британских в Красном

Схема работает. За каждый русский корабль в Чёрном море, хуситы забирают два британских в Красном

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Автор канала "Объясняю на пальцах" затронул тему интервью Василия Алексеевича Небензи с британским журналистом, который издевательски прокомментировал ситуацию в Чёрном море: "Больше меня поразил другой отрывок интервью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх