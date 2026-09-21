Жителей Керчи предупредили об отключении воды 23 сентября

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает об ограничении водоснабжения 23 сентября. С 01:00 до 22:00 ориентировочно в связи с производством работ подрядной организацией ООО «Мастер–Юг» по устройству врезки в магистральный водовод Д-800 мм с переподключением новых водоводов Д-500 мм общей протяженностью около 3 км в районе пересечения улиц С.