Жителей Керчи предупредили об отключении воды 23 сентября

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает об ограничении водоснабжения 23 сентября. С 01:00 до 22:00 ориентировочно в связи с производством работ подрядной организацией ООО «Мастер–Юг» по устройству врезки в магистральный водовод Д-800 мм с переподключением новых водоводов Д-500 мм общей протяженностью около 3 км в районе пересечения улиц С.
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