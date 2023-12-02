Малахов отреагировал на слухи об отказе в съемке актеру Андрею Мамаеву

Телеведущий Андрей Малахов высказался относительно обвинений в том, что он и его сотрудники запретили участнику спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Михаилу Мамаеву надеть на съемках своего шоу «Привет, Андрей» кепку с российским флагом.