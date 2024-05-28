Кучно пошло

ПС

Патриот Сусанин

За десятилетия правления ЭФФЕКТИВНЫМИ менеджерами, как правило, из организации Едим Россию (маскируется под партию), сложилась УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ВОРОВСТВА в АСТРОНОМИЧЕСКИХ масштабах!!! Основу этой системы заложили отцы-основатели АЛКАШ и РЫЖИЙ на личных примерах, когда ПРОПАДАЛИ БЕССЛЕДНО займы МВФ, а доллары считали КОРОБКАМИ!!! Несмотря на последние, ОЧЕНЬ ГРОМКИЕ ПОСАДКИ, эта СИСТЕМА ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ а, именно, почти ежедневно поступает инфо о поимке КРУПНОГО ВОРА, который ЗНАЕТ о СВЕЖИХ ПОСАДКАХ, но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! Возникает вопрос -- ОТКУДА такое, казалось бы, БЕЗРАССУДНОЕ БЕССТРАШИЕ??? Ответ -- УДО!!!, т.к. НИ ОДИН ЗНАЧИМЫЙ СИДЕЛЕЦ не отбыл свой, даже незначительный, срок!!! ВЫВОД: -- ОСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ может ТОЛЬКО ПУБЛИЧНАЯ ВИСИЛИЦА!!!, т.к. СЛЕДУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ поймет, что после неё НЕ НУЖНЫ ПРИПРЯТАННЫЕ миллиарды, биткоины, дворцы, яхты, злато, гаражи и т.д.!!!💯💯💯