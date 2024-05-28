Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    "но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! - потому что каждый знает, что над ним есть крыша.Кучно пошло
  • Александр Синицын
    символ города поселения недолжен утверждать ту или иную религию ... это ущемляет атеистов и провоцирует... др религииКрестопад в Росси...
  • Малик Гумеров
    Кресты за 2000 лет никого не смогли сделать ЧЕЛОВЕКОМ и уже  не сделают ... !                                        ...Крестопад в Росси...

Кучно пошло

Кучно пошло

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в 235-м военном суде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
R
Roman
Они там все у Шайгу под крылышком  обворовались, животы поотрастили, смотреть противно, индюки напыщенные
Ответить
4 час.
ПС
Патриот Сусанин
За десятилетия правления ЭФФЕКТИВНЫМИ менеджерами, как правило, из организации Едим Россию (маскируется под партию), сложилась УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ВОРОВСТВА в АСТРОНОМИЧЕСКИХ масштабах!!! Основу этой системы заложили отцы-основатели АЛКАШ и РЫЖИЙ на личных примерах, когда ПРОПАДАЛИ БЕССЛЕДНО займы МВФ, а доллары считали КОРОБКАМИ!!! Несмотря на последние, ОЧЕНЬ ГРОМКИЕ ПОСАДКИ, эта СИСТЕМА ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ а, именно, почти ежедневно поступает инфо о поимке КРУПНОГО ВОРА, который ЗНАЕТ о СВЕЖИХ ПОСАДКАХ, но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! Возникает вопрос -- ОТКУДА такое, казалось бы, БЕЗРАССУДНОЕ БЕССТРАШИЕ??? Ответ -- УДО!!!, т.к. НИ ОДИН ЗНАЧИМЫЙ СИДЕЛЕЦ не отбыл свой, даже незначительный, срок!!! ВЫВОД: --  ОСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ может ТОЛЬКО ПУБЛИЧНАЯ ВИСИЛИЦА!!!, т.к. СЛЕДУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ поймет, что  после неё НЕ НУЖНЫ ПРИПРЯТАННЫЕ миллиарды, биткоины, дворцы, яхты, злато, гаражи и т.д.!!!💯💯💯
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
&quot;но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! - потому что каждый знает, что над ним есть крыша.
Ответить
44 сек.

Картина дня

наверх