Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в 235-м военном суде.
Кучно пошло
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R
Roman
Они там все у Шайгу под крылышком обворовались, животы поотрастили, смотреть противно, индюки напыщенные
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4 час.
ПС
Патриот Сусанин
За десятилетия правления ЭФФЕКТИВНЫМИ менеджерами, как правило, из организации Едим Россию (маскируется под партию), сложилась УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ВОРОВСТВА в АСТРОНОМИЧЕСКИХ масштабах!!! Основу этой системы заложили отцы-основатели АЛКАШ и РЫЖИЙ на личных примерах, когда ПРОПАДАЛИ БЕССЛЕДНО займы МВФ, а доллары считали КОРОБКАМИ!!! Несмотря на последние, ОЧЕНЬ ГРОМКИЕ ПОСАДКИ, эта СИСТЕМА ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ а, именно, почти ежедневно поступает инфо о поимке КРУПНОГО ВОРА, который ЗНАЕТ о СВЕЖИХ ПОСАДКАХ, но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! Возникает вопрос -- ОТКУДА такое, казалось бы, БЕЗРАССУДНОЕ БЕССТРАШИЕ??? Ответ -- УДО!!!, т.к. НИ ОДИН ЗНАЧИМЫЙ СИДЕЛЕЦ не отбыл свой, даже незначительный, срок!!! ВЫВОД: -- ОСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ может ТОЛЬКО ПУБЛИЧНАЯ ВИСИЛИЦА!!!, т.к. СЛЕДУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ поймет, что после неё НЕ НУЖНЫ ПРИПРЯТАННЫЕ миллиарды, биткоины, дворцы, яхты, злато, гаражи и т.д.!!!💯💯💯
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1 час.
Natalija Osminina
"но УВЕРЕННО и БЕССТРАШНО -- ПРОДОЛЖАЕТ!!! - потому что каждый знает, что над ним есть крыша.
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44 сек.
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