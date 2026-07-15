«От «укров» киевский режим уже отказался?»: Захарова прокомментировала идею переименовать Украину в Русь

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала идею о переименовании Украины в Русь, иронично поинтересовавшись, значит ли это, что киевский режим отказался от концепции «укров» в пользу «русов».
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