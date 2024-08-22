Мирзиёев назвал цели вступления Узбекистана в ВТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытом диалоге с предпринимателями в Нукусе рассказал о создании условий для равной конкуренции, а также о целях вступления страны во Всемирную торговую организацию в 2026 году.
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