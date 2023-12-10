Когда ожидаются самые опасные дни геомагнитного шторма согласно графику магнитных бурь на декабрь Алёна ЮрьеваСолнечные вспышки и магнитные бури, порождаемые ими, становятся предметом беспокойства для многих метеозависимых людей.
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