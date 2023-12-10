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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Когда ожидаются самые опасные дни геомагнитного шторма согласно графику магнитных бурь на декабрь

Когда ожидаются самые опасные дни геомагнитного шторма согласно графику магнитных бурь на декабрь

Когда ожидаются самые опасные дни геомагнитного шторма согласно графику магнитных бурь на декабрь Алёна ЮрьеваСолнечные вспышки и магнитные бури, порождаемые ими, становятся предметом беспокойства для многих метеозависимых людей.

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