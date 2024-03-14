Незаконные мигранты: правоохранительные органы назначили 15 млн штрафов

Как сообщает «Коммерсант» с ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД, кубанские полицейские выявили 560 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан, а также 250 нарушений в сфере трудовой миграции.