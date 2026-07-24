Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Горемыкин проверил работу военкомата и пункта отбора Ленинградской области

Горемыкин проверил работу военкомата и пункта отбора Ленинградской области

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа оценил организацию работы военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии