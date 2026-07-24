Горемыкин проверил работу военкомата и пункта отбора Ленинградской области

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа оценил организацию работы военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту Ленинградской области.
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