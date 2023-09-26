«Все видели»: Захарова напомнила Госдепу о чествовании нациста в Канаде

Ну и они снова будут говорить, что в Бандеростане никакого нацизма нет. И Зеленский, предавший память своего деда, стоя аплодировал эсэсовцу, с которым его дед сражался, кто он??

Леонид Дьяченко

Почему не возбудились когда внук эсесовского генерала стал Канцлером Германии почему мид не направил ноту немецкому народу за такой выбор?. Немцы чтут приемственность поколений как и мы . Немцы : Спасибо деду за то что истребил 20 млн. русских. Русские: Спасибо деду за Победу.