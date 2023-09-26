Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Госдепу о чествовании ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады.
«Все видели»: Захарова напомнила Госдепу о чествовании нациста в Канаде
Комментарии
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Александр Свитайло
Ну и они снова будут говорить, что в Бандеростане никакого нацизма нет. И Зеленский, предавший память своего деда, стоя аплодировал эсэсовцу, с которым его дед сражался, кто он??
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17 час.
Леонид Дьяченко
Почему не возбудились когда внук эсесовского генерала стал Канцлером Германии почему мид не направил ноту немецкому народу за такой выбор?. Немцы чтут приемственность поколений как и мы . Немцы : Спасибо деду за то что истребил 20 млн. русских. Русские: Спасибо деду за Победу.
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15 час.
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