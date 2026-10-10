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Звезда «Евровидения» обвинила власти Украины в расколе общества из-за запрета русского языка

Звезда «Евровидения» обвинила власти Украины в расколе общества из-за запрета русского языка

Анастасия Приходько высказалась против языковой политики Украины. Почему запрет русского языка вызывает протесты среди граждан? .

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