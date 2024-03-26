В Актау впервые проходит чемпионат Казахстана по асык ату

В Актау состоялась церемония открытия чемпионата РК по асык ату среди юношей. Победители соревнований войдут в состав национальной сборной страны, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
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