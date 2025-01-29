🔍 В Судаке задержали девять мигрантов, которые незаконно находились в России Иностранцы работали на разных стройках в городе, а жили в доме одной из местных жительниц.
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🔍 В Судаке задержали девять мигрантов, которые незаконно находились в России Иностранцы работали на разных стройках в городе, а жили в доме одной из местных жительниц.