Президент России Владимир Путин провёл встречу с участниками XXI съезда «Деловой России», в ходе которой по видеосвязи пообщался с представителями Воронежской области.
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