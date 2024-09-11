В Минстрое объяснили, почему выросли цены на услуги ЖКХ

В некоторых регионах отмечают значительный рост В некоторых регионах России после плановой индексации тарифов 1 июля 2024 года жители столкнулись с заметным увеличением платежей за жилищно-коммунальные услуги.
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