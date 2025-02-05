НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Google открыла для всех ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking с «мультимодальным мышлением» ...

Google открыла для всех ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking с «мультимодальным мышлением» ...

Google открыла для всех ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking с «мультимодальным мышлением»Компания Google представила масштабное обновление своей платформы искусственного интеллекта Gemini, добавив в приложение экспериментальную модель с функцией «рассуждения».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх