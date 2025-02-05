Google открыла для всех ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking с «мультимодальным мышлением»Компания Google представила масштабное обновление своей платформы искусственного интеллекта Gemini, добавив в приложение экспериментальную модель с функцией «рассуждения».
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