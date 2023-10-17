Сервис Сбера "Оплата улыбкой" набирает популярность на Дальнем Востоке

Оплатить свои покупки улыбкой сегодня можно в городах Дальнего Востока. Уже более чем в 250 торговых точках на территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка установлены инновационные платежные терминалы Сбера, которые позволяют производить оплату не только картой или по QR-коду (6+), но и улыбкой — с помощью биометрии, сообщает ИА PrimaMedia.