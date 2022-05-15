Сергей ДМИТРИЕВ: Семак против «Спартака» дубль точно не выпустит, а вот для Дзюбы это уже матч не того накала

«В первую очередь жду сегодня хорошей игры в дерби двух столиц, - поделился чемпион страны в составе «Зенита» и «Спартака», в прошлом нападающий обеих команд Сергей Дмитриев.
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