Ближайшие ночи будет решающими, в Торецке "испарились" 500 солдат, Киев поймал неизвестный сигнал при налете: Горячая сводка СВО

Сергей С Временное правительство - обыкновенные самозванцы,так что любая другая политическая сила ,в т.ч. и большевики, имели не меньше прав на власть. А то,что расейская буржуазия оказалась не способной ни в политической,ни в экономической,ни в военной сфере - её личная проблема.

Анатолий Зотов Смена формы государственного управления и есть государственный переворот. Как его не назови и какими целями не пытайся оправдать.