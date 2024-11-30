Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ближайшие ночи будет решающими, в Торецке "испарились" 500 солдат, Киев поймал неизвестный сигнал при налете: Горячая сводка СВО

Ближайшие ночи будет решающими, в Торецке "испарились" 500 солдат, Киев поймал неизвестный сигнал при налете: Горячая сводка СВО

  Ночью в Киев прилетели десятки "Гераней". Налет сопровождался неизвестным сигналом, значительно усложнив задачу расчетам ПВО.

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Комментарии
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Сергей С
Временное правительство - обыкновенные самозванцы,так что любая другая политическая сила ,в т.ч. и большевики, имели не меньше прав на власть. А то,что расейская буржуазия оказалась не способной ни в  политической,ни в экономической,ни в военной сфере - её личная проблема.
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5 час.
Анатолий Зотов
Смена формы государственного управления и есть государственный переворот. Как его не назови и какими целями не пытайся оправдать.
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4 час.
ИВ
Иван Вакула
Ведь были люди в то время,, которые пошли за большевиками, создали СССР, экономику, образование, заботу о детях, отдыхе и пр. Благ. И как могло случиться, что кучка либеральной интеллигенции смогли развалить страну и народ всё это поддержал???
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56 мин.

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