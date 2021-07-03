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Англия вышла в полуфинал Евро-2020, разгромив Украину

Англия вышла в полуфинал Евро-2020, разгромив Украину

Спорт Сборная Англии разгромила команду Украины в 1/4 финала Евро-2020 со счетом 4:0 Сборная Англии разгромила команду Украины в матче 1/4 финала Евро-2020.

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