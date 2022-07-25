ФСБ узнала об участии сотрудника Bellingcat в операции по угону самолетов РФ

Главный расследователь издания Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
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