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ФСБ узнала об участии сотрудника Bellingcat в операции по угону самолетов РФ

ФСБ узнала об участии сотрудника Bellingcat в операции по угону самолетов РФ

Главный расследователь издания Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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