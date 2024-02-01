Путин уточнил цели СВО — расширение демилитаризованной зоны на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширения демилитаризованной зоны на Украине. Эта зона должна быть достаточной, чтобы исключить артиллерийские и ракетные обстрелы российских городов, и достаточной, чтобы западные системы ПВО не могли сбивать самолеты над российскими городами, в том числе и в новых регионах.