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Татар-информ

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«Его затянуло в бетономешалку»: директора фирмы в РТ судят за смерть сотрудника

«Его затянуло в бетономешалку»: директора фирмы в РТ судят за смерть сотрудника

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу о погибшем сотруднике ООО «ПК "Гилюй"». По версии следствия, сотрудник находился в бетоносмесительной установке, в тот момент, когда оператор случайно включил ее.

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