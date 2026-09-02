«Его затянуло в бетономешалку»: директора фирмы в РТ судят за смерть сотрудника

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу о погибшем сотруднике ООО «ПК "Гилюй"». По версии следствия, сотрудник находился в бетоносмесительной установке, в тот момент, когда оператор случайно включил ее.
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