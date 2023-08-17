Отказ от мигрантов даст возможность России ускорить экономическое развитие

Александр Достойная зарплата,это сколько? Кто будет решать,кто какой зарплаты достоин? И никуда ты не пойдёшь,кроме,как языком чесать.Кто хотел работать давно работу себе нашёл.

Александр Рус придурок,я инженер-строитель....но почти всю жизнь работаю по мебели....зачатый через рот,ты у меня даже тумбочку не купишь...дружок тебе не даст столько денег,даже после твоего классного проглота ему