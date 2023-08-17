Работающие в России мигранты способствуют оттоку капитала из страны. Как написал в своем телеграм-канале политолог и эксперт Константин Двинский, в прошлом году в государства ближнего зарубежья было выведено в общей сложности 22 млрд долларов в виде зарплаты работающим в РФ гражданам других стран.
Отказ от мигрантов даст возможность России ускорить экономическое развитие
Комментарии
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Александр
Достойная зарплата,это сколько? Кто будет решать,кто какой зарплаты достоин? И никуда ты не пойдёшь,кроме,как языком чесать.Кто хотел работать давно работу себе нашёл.
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18 час.
Александр Рус
придурок,я инженер-строитель....но почти всю жизнь работаю по мебели....зачатый через рот,ты у меня даже тумбочку не купишь...дружок тебе не даст столько денег,даже после твоего классного проглота ему
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18 час.
Александр
И что с того,что ты инженер-строитель? Был когда то,по образованию. Херовый,видимо, инженер,коли тумбочки собираешь.А я инженер-радиотехник.Работаю по специальности,но рабочим.Регулировщиком радиоаппаратуры.И зарплаты мне вполне хватает. Половина даже остаётся на счёте. Так,что хавальник закрой,"специалист" липовый.
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14 час.
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