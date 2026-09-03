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Татар-информ

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В центре Казани введут ограничения движения 27 и 28 октября

В центре Казани введут ограничения движения 27 и 28 октября

В центре Казани временно ограничат движение и парковку транспорта 27 и 28 октября в связи с проведением 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

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