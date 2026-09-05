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Угольные тайны ТГК-14: компания отказалась раскрыть цену топлива, которое греет Читу и Улан-Удэ

Угольные тайны ТГК-14: компания отказалась раскрыть цену топлива, которое греет Читу и Улан-Удэ

Редакция ZAB.RU направляла официальный запрос в ПАО «ТГК-14». Мы спрашивали о механизме ценообразования при закупках угля для филиалов компании - «Читинская генерация» и «Генерация Бурятии».

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