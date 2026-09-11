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Минцифры объявило о запуске 5G в России

Минцифры объявило о запуске 5G в России

В России начал работу новый стандарт мобильной связи 5G. Об этом объявили в Минцифры, отметив, что проект реализовали по поручению президента Владимира Путина.

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