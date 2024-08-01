Лунный календарь на август 2024: благоприятные дни для стрижек, окрашивания и лечения

Ученые давно установили, что Луна оказывает влияние на все живые организмы, включая людей. Мощная энергия спутника Земли воздействует на человека, вызывая порой неожиданные изменения во всех жизненных сферах.
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