В WADA заявили, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы по причине несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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