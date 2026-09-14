Ученики школы №950 открыли олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в Музее русской гармоники

Ученики 4 «А» класса школы №950 в Отрадном с радостью открыли олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в уникальном Музее русской гармоники.
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