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НАШЕ ОТРАДНОЕ

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Ученики школы №950 открыли олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в Музее русской гармоники

Ученики 4 «А» класса школы №950 в Отрадном с радостью открыли олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в уникальном Музее русской гармоники.

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