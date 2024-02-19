Если муж постоянно ищет в жене недостатки, то ее достоинства найдет другой. © Шарль Пино Дюкло 6 .
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Если муж постоянно ищет в жене недостатки, то ее достоинства найдет другой. © Шарль Пино Дюкло 6 .
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