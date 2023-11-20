Правительство Курской области предоставит выплаты тем, чьи дома повредили ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что собственники домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, и жители приграничных населенных пунктов смогут получить финансовую поддержку от регионального правительства.
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