Правительство Курской области предоставит выплаты тем, чьи дома повредили ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что собственники домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, и жители приграничных населенных пунктов смогут получить финансовую поддержку от регионального правительства.