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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Чендлер: «Руффи лучше, чем о нем думают. Он попадет по Царукяну»

Боец UFC Майкл Чендлер считает, что Маурисио Руффи победит Армана Царукяна на UFC 331. «Руффи на ходу, а Арман заржавел после долгого простоя.

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