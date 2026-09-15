Майкл Чендлер: «Руффи лучше, чем о нем думают. Он попадет по Царукяну»

Боец UFC Майкл Чендлер считает, что Маурисио Руффи победит Армана Царукяна на UFC 331. «Руффи на ходу, а Арман заржавел после долгого простоя.
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