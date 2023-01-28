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Тренер Рыбакиной о том, что кричал на нее с трибун: «Привлечь внимание игрока непросто. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути»

Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, прокомментировал то, что кричал на нее во время полуфинала Australian Open.

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