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В военном комиссариате Республики Тыва наградили победителей фотоконкурса «Россия и Тува – большая и малая Родина»

В военном комиссариате Республики Тыва наградили победителей фотоконкурса «Россия и Тува – большая и малая Родина»

Конкурс проводился по инициативе военного комиссара республики Демир-оол Артына и был приурочен к 100-летию Тувинской Народной Республики.

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