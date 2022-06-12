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Фильм 1961 года «Карьера Димы Горина». Почему нынешняя молодежь считает эту картину лишь «слегка смешной комедией»?

Фильм 1961 года «Карьера Димы Горина». Почему нынешняя молодежь считает эту картину лишь «слегка смешной комедией»?

2 июня 1961 года в Москве состоялась премьера лирической комедии «Карьера Димы Горина». Администратор нашего канала попросил меня написать статью, приуроченную к этому событию, чтобы напомнить всем читателям об этой известной советской картине.

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