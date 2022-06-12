Фильм 1961 года «Карьера Димы Горина». Почему нынешняя молодежь считает эту картину лишь «слегка смешной комедией»?

2 июня 1961 года в Москве состоялась премьера лирической комедии «Карьера Димы Горина». Администратор нашего канала попросил меня написать статью, приуроченную к этому событию, чтобы напомнить всем читателям об этой известной советской картине.
2 июня 1961 года в Москве состоялась премьера лирической комедии «Карьера Димы Горина». Администратор нашего канала попросил меня написать статью, приуроченную к этому событию, чтобы напомнить всем читателям об этой известной советской картине.
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