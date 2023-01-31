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В Челябинске полиция проверит незаконную торговлю на Каширинском рынке по просьбе мэрии

В Челябинске полиция проверит незаконную торговлю на Каширинском рынке по просьбе мэрии

Властям поступила информация о продаже продуктов питания с машин.В Челябинске на территории Каширинского рынка уже огорожена площадка под будущую стройку, однако это не мешает торговцам овощами и фруктами продавать свой товар на привычном месте.

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