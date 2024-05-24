«Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда подписали Дюрэнта

В руководстве «Сиксерс» считают, что этим летом окажутся в схожей ситуацией с «Уорриорз» 2016 года. Калифорнийцы тогда получили свободное место в платежной ведомости и подписали Кевина Дюрэнта в команду, которая перед этим выиграла 73 матча в регулярном чемпионате.