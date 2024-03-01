Мы живем в одном городе, его мать в другом. Мои родители в третьем. Я работаю удаленно, к месту не привязана, лишь бы был комп под рукой.
Скандал из-за отпуска. Я не захотела ехать к свекрови
Комментарии
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ct
cto talykova
Ой, конечно, не ехать.Ему нечего делать у ваших родителей.? А вам тем более нечего делать у его. А сыночка нужно обязательно с папой к бабушке, иначе как же без общения с предками. А у вас столько дел накопилось. Без них вы чудненько поработаете. Сделаете то, что не успели за год. Шторы постираете, роман про любовь почитаете,а не сказки . Да в конце концов, просто тупо сидя в кресле, фильм посмотрите, попивая чай с конфетой.Если свекровь живёт на берегу водоёма, тогда другое дело.
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10 час.
Майя Maja
Надо иметь и для себя любимой свободное время. Пусть муж едет с сыном. Не помрет и без пива, и без друзей. Займется сыном, пора. Да заодно с мамой пообщается.
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8 час.
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