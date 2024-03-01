ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Отпускать надо ей по собственной воле и желанию...да. Ей дальше жить. Но говорить о том, что она его дочь не стоит. Н...Узнала, что стари...
  • Майя Maja
    Какой ужас дегенерата.))Счастье свободног...
  • Робинзон Робинзонов
    Ну ладно, сходи на нерест, но не долго. Не к лицу тебе, курица, нереститься каждую весну.Малоизвестный спо...

Скандал из-за отпуска. Я не захотела ехать к свекрови

Скандал из-за отпуска. Я не захотела ехать к свекрови

Мы живем в одном городе, его мать в другом. Мои родители в третьем. Я работаю удаленно, к месту не привязана, лишь бы был комп под рукой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ct
cto talykova
Ой, конечно, не ехать.Ему нечего делать у ваших родителей.? А вам тем более нечего делать у его. А сыночка нужно обязательно с папой к бабушке, иначе как же без общения с предками. А у вас столько дел накопилось.  Без них вы чудненько поработаете. Сделаете то, что не успели за год. Шторы постираете, роман про любовь почитаете,а не сказки . Да в конце концов, просто тупо сидя в кресле, фильм посмотрите, попивая чай с конфетой.Если свекровь живёт на  берегу водоёма, тогда другое дело.
Ответить
10 час.
Майя Maja
Надо иметь и для себя любимой свободное время. Пусть муж едет с сыном. Не помрет и без пива, и без друзей. Займется сыном, пора. Да заодно с мамой пообщается.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх