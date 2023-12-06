"Готовы к диалогу". Как прошла встреча застройщиков "Искры" с бунтующими барнаульцами

Встреча состоялась 5 декабря в барнаульской гостинице "Олимп" Представители компании-застройщика "Мой дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, встретились с жителями нескольких близлежащих домов, которые выступают против застройки этой территории.