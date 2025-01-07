Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 млрд

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Бюро экономического анализа министерства торговли США.