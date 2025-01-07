Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос до $78,2 млрд

Дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 4,6 миллиарда долларов, или на 6,2%, по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 78,2 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Бюро экономического анализа министерства торговли США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)