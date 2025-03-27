БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Forbes: Истребители Украины пытаются спастись от русских на малой высоте, но выживают немногие

Forbes: Истребители Украины пытаются спастись от русских на малой высоте, но выживают немногие

Российская армия планомерно уничтожает МиГ-29 и американские F-16 Повітряні сил Константин Ольшанский Фото: ZUMAPRESS.

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