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Роман Абрамович намерен приобрести испанский футбольный клуб «Валенсия»

Роман Абрамович намерен приобрести испанский футбольный клуб «Валенсия»

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен приобрести испанский футбольный клуб "Валенсия".Спортивный ежедневник Diario AS пишет, что в Испании болельщики "Валенсия" будут рады новому владельцу клуба и выражают надежду, что с появлением Абрамовича у клуба появятся лучшие результаты.

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