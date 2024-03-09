Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен приобрести испанский футбольный клуб "Валенсия".Спортивный ежедневник Diario AS пишет, что в Испании болельщики "Валенсия" будут рады новому владельцу клуба и выражают надежду, что с появлением Абрамовича у клуба появятся лучшие результаты.