Лучше Алонсо только Ферстаппен, Леклер в топ-3. Рейтинг пилотов Ф1 2023 года от The-Race

Лучше Алонсо только Ферстаппен, Леклер в топ-3. Рейтинг пилотов Ф1 2023 года от The-RaceGetty Images / Red Bull Content PoolПопулярное британское автоспортивное издание The-Race представило рейтинг гонщиков Формулы 1 по итогам уходящего 2023 года.
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