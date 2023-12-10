Лучше Алонсо только Ферстаппен, Леклер в топ-3. Рейтинг пилотов Ф1 2023 года от The-Race

Лучше Алонсо только Ферстаппен, Леклер в топ-3. Рейтинг пилотов Ф1 2023 года от The-RaceGetty Images / Red Bull Content PoolПопулярное британское автоспортивное издание The-Race представило рейтинг гонщиков Формулы 1 по итогам уходящего 2023 года.