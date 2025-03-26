Приморских перевозчиков дискриминируют в Китае? Правительство края выразило протест

Состоялись переговоры между провинцией Цзилинь и Приморским краемПервый зампредседателя правительства Приморья Виталий Блоцкий в ходе переговоров с представителями администрации северо-восточной провинции Цзилинь озвучил проблему снятия ограничений на движение русских автобусов по территории Китая.