Приморских перевозчиков дискриминируют в Китае? Правительство края выразило протест

Состоялись переговоры между провинцией Цзилинь и Приморским краемПервый зампредседателя правительства Приморья Виталий Блоцкий в ходе переговоров с представителями администрации северо-восточной провинции Цзилинь озвучил проблему снятия ограничений на движение русских автобусов по территории Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии