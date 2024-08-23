Спикер ГД Володин: нацистов ждет та же участь, что и фашистов в годы ВОВ

Советские войска 81 год назад разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Это стало одним из важнейших переломных событий в Великой Отечественной войне, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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