В СФ предложили штрафовать за игнорирование киберугроз на критически важных объектах

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин направил в Минцифры РФ предложение обязать операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ) регулярно проводить поиск уязвимостей и ввести штрафы за несвоевременное устранение обнаруженных проблем.