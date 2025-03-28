В СФ предложили штрафовать за игнорирование киберугроз на критически важных объектах

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин направил в Минцифры РФ предложение обязать операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ) регулярно проводить поиск уязвимостей и ввести штрафы за несвоевременное устранение обнаруженных проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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