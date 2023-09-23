Новости, события, факты

146 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ОЛЕГЫЧ
    Они не глупые, они ....ТУПЫЕТокаев, как и Паш...
  • Слава Охрименко
    за КУРСККрым может атаков...
  • Слава Охрименко
    надо вообще то и потопить парочку подводных желательно атомных лодок США и АнглииКрым может атаков...

Закон против неравнодушных граждан

Закон против неравнодушных граждан

Автор: Борис Джерелиевский Депутаты пытаются обезоружить органы Вице-спикер парламента Владислав Даванков сообщил, что Госдума готовит законопроект, направленный против, как он выразился, «серийных доносчиков».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Даванков - это чё такое
Ответить
2 час.
Алексей Тан
ОП! ПА!..... разные инородцы и разная помесь картавых... в Думе и СФ... &quot;возмутилися&quot;!... что коренному населению России... уже осточертело!.. каждый день, видеть их рожи в СМИ... и на экранах ТВ!... уже вызывает... просто омерзение, видеть... как ОНИ принимают свои правила и законы для НАС (коренного населения России)... как они все избегают СВО или их дети за кордоном!... А сейчас ОНИ с правительственных ПОДМОСТКОВ... заверещали!... что они не ПРИКАСАЕМЫЕ!... &quot;это ОНИ имеют ПРАВО!&quot;.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх