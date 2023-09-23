Закон против неравнодушных граждан

Алексей Тан

ОП! ПА!..... разные инородцы и разная помесь картавых... в Думе и СФ... "возмутилися"!... что коренному населению России... уже осточертело!.. каждый день, видеть их рожи в СМИ... и на экранах ТВ!... уже вызывает... просто омерзение, видеть... как ОНИ принимают свои правила и законы для НАС (коренного населения России)... как они все избегают СВО или их дети за кордоном!... А сейчас ОНИ с правительственных ПОДМОСТКОВ... заверещали!... что они не ПРИКАСАЕМЫЕ!... "это ОНИ имеют ПРАВО!".