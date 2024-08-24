«Киа» насмерть сбила женщину на дороге в поселке Аннино

Иномарка насмерть сбила женщину на дороге в поселке Аннино в Ленобласти вечером 23 августа. Как стало известно Мойке78, водитель за 2023-2024 годы несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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